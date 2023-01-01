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Качественное напольное покрытие

Напольное покрытие – это одна из важных составляющих современного ремонта. От того, какой материал вы выберете, будет зависеть срок его эксплуатации и внешний вид помещения. 

Наш магазин напольных покрытий предлагает клиентам большое разнообразие вариантов, каждый из которых имеет как свои преимущества, так и недостатки, о которых наши менеджеры честно рассказывают. Для нас прежде всего важно подобрать напольные покрытия, которые будут соответствовать целям использования помещения, и смогут прослужит наиболее долго. 

Например, лучшее напольное покрытие для кухни – это паркетная доска и ламинат. Это проверено нашими клиентами, и мы уверены в том, что это отличное соотношение цены и качества. И так с любой комнатой и типом помещения. Мы подбираем лучшие варианты, которые соответствуют ожиданиям и бюджету. 

У нас вы можете купить напольное покрытие лучших брендов, в качестве которых мы уверены. В каталоге представлена продукция

-        Craft Parkett

-        Tarwood

-        COREtec

-        Castrowoodfloors

-        Hafro

-        Tilo

-        Befag

-        Alsapan

-        Faus

Напольные покрытия для дома

Важно знать, как правильно выбрать напольное покрытие для комнаты, наши менеджеры обязательно помогают в этом. Например, для помещений, которые используются редко и в них не повышенная влажность, покрытие может быть любым. Мы предлагаем обратить внимание на паркет и ламинат, так как это материал, проверенный годами, и в его качестве еще никто не усомнился. 

Это также отличный вариант, если вы выбираете напольное покрытие для пола в спальне, гостиной или кухне. Но также он подходит и для офисных помещений, ресторанов и кафе. Материал обладает повышенной устойчивостью к повреждениям и подходит для помещений, в которых повышенная проходимость.

Более детально о преимуществах каждого материала, вы можете прочитать у нас на сайте или узнать у менеджера. Очень важно соблюдать правила уборки, так как этом позволяет сохранить первоначальный внешний вид на долгие годы. 

Почему вам стоит купить напольные покрытия у нас?

Наш магазин создан с целью помочь покупателям в поиске качественного напольного покрытия по приемлемой цене. Мы долго отбирали бренды, с которыми сотрудничаем, потому что нам важно убедиться в качестве товаров, которые представлены у нас в магазине, и только после этого мы смело можем продавать их нашим клиентам. Нам очень важна наша репутация и отзывы, поэтому мы соблюдаем стандарты обслуживания.

 Среди наших основных преимуществ:

1.      Широкий ассортимент продукции от известных брендов.

2.      Лучшее соотношение цены и качества.

3.      Грамотные консультанты, которые всегда помогут с выбором.

4.      Предоставляем услугу выездной консультации.

5.      Храним товары на складе, соблюдая температурный режим и поддерживая влажность в пределах нормы.

6.      Оказываем профессиональные услуги укладки паркета.

7.      Выполняем доставку на объект специальными машинами.

Принимаем заказы по номеру, который указан на сайте, или напишите нам на электронную почту.

 

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